В Орле откроется выставка в честь Героев Отечества

На выставке представлена своеобразная портретная галерея от маршалов страны до рядовых солдат, участников боевых действий в локальных конфликтах, среди них и люди мирных профессий: космонавты, спасатели, пожарные.

Об истории возникновения праздника, о небесном покровителе русского воинства Святом великомученике Георгии Победоносце, о восстановлении высшей воинской награды России и о возрождении патриотических традиций рассказывают публикации в журналах, - сообщает пресс-служэба регионального правительства.



Посетить выставку можно до 15 декабря.