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18:07, 30 ноября 2022 года На Песковской в Орле несколько домов останутся без воды 1 декабря Жителям придется потерпеть неудобства с 9.00 до 16.00.





В мэрии Орла сообщили, что работнки городского водоканала будут менять задвижку в доме №17 по Песковской. Из-за этого придется на время перекрыть воду.



Без холодного водоснабжения с 9 утра до 16:00 останутся жильцы 17-го дома по Песковской, а также дома №11.









Ольга СУПОНЕВА





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