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14:48, 30 ноября 2022 года Проект ремонта крыши театра Тургенева в Орле обойдется в 500 тысяч Документы будут готовы в ближайшее время.





На разработку ПСД для ремонта крыши и террас театра Тургенева в Орле направлено полмиллиона рублей. Об этом сообщил спикер облсовета Леонид Музалевский во время своего рабочего визита в учреждение культуры.



О проблеммах ОГАТ им. Тургенева рассказала его директор Елена Казакова. После "юбилейного" ремонта в 2016 году недочетов осталась масса. И один из них - протекающая по всему периметру крыша. По словам Музалевского, поправка в бюджет была принята, деньги заложили на разработку проекта и сметы.



Леонид Музалевский:



" В ближайшее время проектно-сметная документация будет готова. В перспективе рассмотрим вопрос выделения средств на ремонт".







Ольга СУПОНЕВА





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