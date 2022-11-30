|
|Главная » Новости
17:30, 30 ноября 2022 года
В Орловской области "Камаз" протаранил четыре автомобиляДва человека получили телесные повреждения.
О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария случилась на дороге "Орел-Ефремов" в районе 61-го километра. 30-летний водитель отечественного автомобиля остановился из-за поломки, на помощь ему подъехали двое автолюбителей на «Дэо» и «Мазде».
Спустя некоторое время подъехал автомобиль «Нива Шевроле», водитель которого хотел разъехаться со встречными машинами и встал за «Део» и «Вазом». В этот момент сзади подъехал «Камаз», в свою очередь, буксировавший грузовик. Большегруз протаранил четыре легковушки. Водитель «Мазды» и «Дэо» получили телесные повреждения, госпитализация медиков им не понадобилась.
Сергей СИЛАЕВ