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17:30, 30 ноября 2022 года В Орловской области "Камаз" протаранил четыре автомобиля Два человека получили телесные повреждения.





Госавтоинспекция. Авария случилась на дороге "Орел-Ефремов" в районе 61-го километра. 30-летний водитель отечественного автомобиля остановился из-за поломки, на помощь ему подъехали двое автолюбителей на «Дэо» и «Мазде». О происшествии сообщила региональная. Авария случилась на дороге "Орел-Ефремов" в районе 61-го километра.двое автолюбителей на «Дэо» и «Мазде».

Спустя некоторое время подъехал автомобиль «Нива Шевроле», водитель которого хотел разъехаться со встречными машинами и встал за «Део» и «Вазом». В этот момент сзади подъехал «Камаз», в свою очередь, буксировавший грузовик. Большегруз протаранил четыре легковушки. Водитель «Мазды» и «Дэо» получили телесные повреждения, госпитализация медиков им не понадобилась.





Сергей СИЛАЕВ





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