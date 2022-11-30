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15:26, 30 ноября 2022 года В Орле с 1 по 9 декабря будет ограничено движения по улице Спивака Причина тому - прокладка газовой трубы.





О неудобствах автолюбителей предупредили в мэрии Орла. Они начнут действовать уже завтра, в 9 утра 1 декабря, и продлятся до 17.00 будущей пятницы, 9 декабря.



Водителям стоит быть внимательнее в районе дома №76 по улице Спивака. А причина ограничений кроется в прокладке участка сети газопровода.







Ольга СУПОНЕВА





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