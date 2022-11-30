Главная » Новости



8:00, 30 ноября 2022 года В Орле первый день зимы будет морозным Синоптики обещают 1 декабря -6..-3 градуса.





По сообщению Росгидрометцентра, 1 декабря в Орле ожидается пасмурная погода с морозцем. Термометры покажут -6..-3 градуса, небо облачное. Ветер восточный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 761 мм рт.ст.



Снега не будет.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2