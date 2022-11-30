Коротко о главном

«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Те, кто своих не бросает, собрались на форум в Орле;

- Что делать, если повод для жалоб каждую зиму один и тот же?

- Их дети - пример для подражания. Мы познакомились с семьями, которые знают все о любви к родному Отечеству;

- Как уберечь себя и ребенка в мороз? Полезные советы на предстоящие холода.