Мероприятие объединило тех, кто своих не бросает.

Они все вместе - потому что понимают, ждут и помогают, тем, кто защищает нашу страну, выполняя задачи специальной военной операции. "Сплочение" - форум, где каждому есть что рассказать, практически все были на передовой: кто-то волонтером, а кто-то и солдатом. Объединения патриотических сил Орловщины в этот вечер подвели итоги своей работы.





На форумео

бсуждались разные темы, к микрофону выходили просто те, кому есть, что рассказать. Подробности

- у Всеволода Трифонова.