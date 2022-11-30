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18:30, 30 ноября 2022 года
На форуме "Сплочение" в Орле встретились добровольцы и волонтерыМероприятие объединило тех, кто своих не бросает.
Они все вместе - потому что понимают, ждут и помогают, тем, кто защищает нашу страну, выполняя задачи специальной военной операции. "Сплочение" - форум, где каждому есть что рассказать, практически все были на передовой: кто-то волонтером, а кто-то и солдатом. Объединения патриотических сил Орловщины в этот вечер подвели итоги своей работы.
На форумеобсуждались разные темы, к микрофону выходили просто те, кому есть, что рассказать. Подробности - у Всеволода Трифонова.
Всеволод Трифонов