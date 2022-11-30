В Орловской области образовательную организацию оштрафовали на миллион рублей

Директор учреждения дал взятку и незаконно предоставил документы о прохождении обучения.

Проверку проводила региональная прокуратура. Специалисты ведомства установили, что в феврале 2019 года центр подготовки из Орла выдал мужчине документы о прохождении обучения по программе подготовки охранников, после того, как мужчина дал взятку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Затем, в марте 2019 года, руководитель учебного центра передал незаконное вознаграждение сотруднику управления Росгвардии по городу Орлу, чтобы будущий охранник получил удостоверение.

Сотрудник Росгвардии признан судом виновным, его уволили с занимаемой должности и назначили штраф. Уголовное дело в отношении директора рассматривает Советский районный суд города Орла. Кроме этого, по постановлению прокуратуры, организация привлечена к административной ответственности. Судебный акт о штрафе в размере миллиона рублей уже вступил в законную силу.