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20:00, 30 ноября 2022 года

Жители пригорода Орла жалуются на холод в квартирах

Пока жильцы Центральной улицы Зареченского запасаются теплыми носками и обогревателями, в управляющей компании говорят, что нужно утеплять окна и двери.


За отопление люди платят исправно, а еще переплачивают за газ и электричество.  Чтоб согреться пользуются  обогревателями и плитой, что дорого  и  небезопасно.


В управляющей же компании утверждают: дома хоть и старые, но с крышами  и стенами там все в порядке, за тепло в квартирах  ответственность несут их владельцы.

Елена Орлова, гендиректор ООО "Жилсервис Орловского района" :

"Должны быть утепленные двери, должны быть утепленные оконные проемы. То есть собственник обязан так же содержать свое помещение для того, чтобы оно было в небезхозяйном состоянии". 

Люди намерены свои права на тепло отстаивать и дальше: писать жалобы, обращаться к общественникам и в суд. 


Татьяна Тимохина
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