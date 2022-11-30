Жители пригорода Орла жалуются на холод в квартирах

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20:00, 30 ноября 2022 года
Жители пригорода Орла жалуются на холод в квартирахПока жильцы Центральной улицы Зареченского запасаются теплыми носками и обогревателями, в управляющей компании говорят, что нужно утеплять окна и двери.
За отопление люди платят исправно, а еще переплачивают за газ и электричество. Чтоб согреться пользуются обогревателями и плитой, что дорого и небезопасно.
В управляющей же компании утверждают: дома хоть и старые, но с крышами и стенами там все в порядке, за тепло в квартирах ответственность несут их владельцы.
Елена Орлова, гендиректор ООО "Жилсервис Орловского района" :
"Должны быть утепленные двери, должны быть утепленные оконные проемы. То есть собственник обязан так же содержать свое помещение для того, чтобы оно было в небезхозяйном состоянии".
Люди намерены свои права на тепло отстаивать и дальше: писать жалобы, обращаться к общественникам и в суд.
Татьяна Тимохина