Жители пригорода Орла жалуются на холод в квартирах

Пока жильцы Центральной улицы Зареченского запасаются теплыми носками и обогревателями, в управляющей компании говорят, что нужно утеплять окна и двери.

За отопление люди платят исправно, а еще переплачивают за газ и электричество. Чтоб согреться пользуются обогревателями и плитой, что дорого и небезопасно.



В управляющей же компании утверждают: дома хоть и старые, но с крышами и стенами там все в порядке, за тепло в квартирах ответственность несут их владельцы.



