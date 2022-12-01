В Орле открылся первый Дом графики

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8:30, 1 декабря 2022 года
В Орле открылся первый Дом графикиОн расположился в Орловской школе изобразительных искусств.
К торжественному дню презентовали художественную коллекцию из фондов музея школы и открыли выставку Гиви Калмахелидзе – народного художника РФ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Здание преобразилось. На сегодняшний день в нем расположились выставочные площади для работ художников, мастерская и студия для взрослых.
– Участие в городской программе "Развитие отрасли культуры в городе Орле" позволило сделать ремонт крыши и капитальный ремонт теплогенераторной. Обновление фасада здания и перепланировку кабинетов мы совершали за счет средств, полученных от платных образовательных услуг, - рассказал директор Александр Анохин.
Сергей СИЛАЕВ