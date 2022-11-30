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20:04, 30 ноября 2022 года В Орловской области открыли ателье по пошиву одежды для военнослужащих Вместе - сильнее. Так решили жительницы Покровского района и открыли ателье по пошиву одежды для наших военнослужащих.





Футболки, балаклавы, толстовки, спальные мешки - обьем работы растет, впереди зима. Справляются ли с поставленной задачей и нужна ли им помощь - об этом в нашем сюжете.





Юлия Опанасюк





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