Главная » Новости



20:40, 30 ноября 2022 года Как в Орле живут и учатся студенты из Донецка и Мариуполя Они вынуждены были оставить свой дом. Из-за бомбежек и обстрелов. Но впереди у героев нашего сюжета - мирная жизнь. И возможность получить профессию. Как живут и учатся студенты из Донецка и Мариуполя узнала Екатерина Габова











Екатерина Габова





Новости СМИ2