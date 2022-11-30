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20:30, 30 ноября 2022 года С 1 декабря в Орловской области начнет работу новый автобусный маршрут Услуги пассажирских перевозок будут осуществляться по маршруту №464 «Мезенский педагогический колледж (с заездом в д. Тайное) – м-н Звёздный».





Как сообщил телеграмм- канал "Телеграммы иZ Орла" Новый маршрут будет проходить через Северный район Орла, Московскую улицу, Герценский мост, ул. 60-летия Октября, ул. Октябрьскую и Болховское шоссе, д. Жилина, с. Плещеево, пос. Белоберезовский и д. Тайное





Александра Бахтина





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