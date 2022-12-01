В Орле стартовали работы по реконструкции аэропорта "Южный"

Андрей Клычков провел рабочую встречу с подрядчиком.

– Обсуждали с ним особенности работы. Сейчас он приступает к проектированию, инженерным изысканиям, опредения источников подключения, электроснабжения, водоснабжения, системы канализации, - сказал губернатор.



Глава региона добавил, строить огромный аэропорт на 909-ом квартале нет смысла.

Территория будет периметрально охраняться: взлетно-посадочная полоса, дорожки для рулежек, небольшой терминал.

"Южный" сможет принимать несколько видов самолетов, в неделю будет организовано 6-8 рейсов. Подрядчик никаких рисков не видит и приступает к активной фазе работ.