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21:34, 30 ноября 2022 года В Орловской области выделят дополнительные средства на обновление сирен Губернатор Орловской области в рамках прямого эфира в социальных сетях ответил на вопрос об обновлении сирен. Одна из подписчиц по интересовалась, будет ли проводиться такая работа.





– По сиренам: мы нашли дополнительные источники, чтобы обновить сирены. Будем заниматься этой работой. И по частному сектору будет задание, - сказал глава региона.





Сергей СИЛАЕВ





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