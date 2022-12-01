В Орловской области соберут рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур

На одного орловца приходится семь тонн. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.

– Сейчас работа завершается, и в этом году получаем действительно рекордный урожай. Мы выходим на пять миллионов тонн, это более семи тонн на каждого проживающего, - сказал губернатор.

В 2022 году объем государственной поддержки аграриев составил 2,8 миллиарда рублей, а льготных кредитов было выдано более чем на 17 миллиардов рублей.