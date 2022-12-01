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9:11, 1 декабря 2022 года Орловский священник освятил боевое знамя российского подразделения в зоне СВО Протоиерей Дмитрий Канищев также доставил на линию соприкосновения большую посылку с гуманитарной помощью.





Настоятель Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района протоиерей Дмитрий Канищев совершил шестнадцатую поездку к российским военнослужащим в зону специальной военной операции. Священнослужитель привез бойцам посылку от жителей Шаблыкинского и Урицкого районов.



Солдатам передали блиндажные свечи, изготовленные учениками и педагогами Навлинской школы, а также печи, аккумуляторы, дизельный генератор, ноутбук, носилки, продовольствие, медикаменты и так далее.



Также Дмитрий Канищев освятил воинское знамя подразделения и благословил воинов на ратный подвиг, – сообщает Орловская митрополия.



Фото: Орловская митрополия





Орловское Информбюро





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