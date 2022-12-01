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9:53, 1 декабря 2022 года ГТРК "Орел" - в тройке лучших сетевых СМИ региона в ноябре Среди областных филиалов холдинга "Вести-Орел" заняли 12 строчку.





ГТРК "Орел" заняла 3 место по посещаемости сайта в течение последнего 31 дня. Портал посетили 51 829 человек. Среди региональных филиалов ГТРК "Вести-Орел" заняли 12 позицию с показателем в 147 291 человек.









Орловское Информбюро





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