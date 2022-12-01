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10:30, 1 декабря 2022 года Развитие агропромышленного комплекса на Орловщине доказано статистически Орелстат подвел окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в регионе прошлым летом.





Орелстат подвел озвучил итоги сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в нашей области прошлым летом.



Микроперепись затронула 303 сельхозорганизации, 350 садоводческих объединений, 1 000 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. С 2016 года на Орловщине увеличилось число используемых сельхозугодий - только посевные площади выросли на 50 000 гектаров.





Антон Киселёв





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