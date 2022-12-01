Главная » Новости



11:00, 1 декабря 2022 года Орловские блогеры освоились на новых интернет-площадках В соцсетях блогеры вели свой бизнес, занимались творчеством, общались с подписчиками. Жизнь - кипела. Но одну из площадок запретили в России. "Попасть" туда в обход закона можно. Но нужно ли уже? Всеволод Трифонов пообщался с орловскими блогерами и готов ответить на этот вопрос.











Всеволод Трифонов





Новости СМИ2