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12:30, 1 декабря 2022 года

В Орловской области несколько тысяч саженцев не прошли контроль качества

Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора.


Управление по Орловской и Курской областям выявило более 12 тысяч саженцев, не соответствующих требованиям государственных стандартов. Специалисты провели 64 надзорных мероприятия в Орле и выехали для обследования в Кромской район Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из 9,1 тысяч ягодных кустарников в Орле 8,8 тысяч не прошли контроль по состоянию корней и стеблей. Лабораторный анализ саженцев из Кромского района показал, что 1 230 из них не соответствуют нормам.

Индивидуальному предпринимателю объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте посадочного материала, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего с начала года ведомство выдало 240 предостережений.

 




Сергей СИЛАЕВ
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