В Орловской области несколько тысяч саженцев не прошли контроль качества

Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора.

Управление по Орловской и Курской областям выявило более 12 тысяч саженцев, не соответствующих требованиям государственных стандартов. Специалисты провели 64 надзорных мероприятия в Орле и выехали для обследования в Кромской район Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из 9,1 тысяч ягодных кустарников в Орле 8,8 тысяч не прошли контроль по состоянию корней и стеблей. Лабораторный анализ саженцев из Кромского района показал, что 1 230 из них не соответствуют нормам.

– Индивидуальному предпринимателю объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте посадочного материала, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего с начала года ведомство выдало 240 предостережений.