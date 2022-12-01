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10:37, 1 декабря 2022 года Орловщина передаст новые гуманитарные грузы на линию соприкосновения 2 декабря регион направит сразу две крупных посылки российским военнослужащим.





Орловская область продолжает оказывать помощь российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. Завтра, 2 декабря, из региона на передний край отправятся сразу две крупных посылки. Об этом сообщил в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков. Также глава региона добавил, что часть наших земляков в скорое время вернется домой с переднего края.



Уже традиционными стали ответные обращения бойцов, благодарящих жителей региона за неравнодушие.





Артём Ежаков





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