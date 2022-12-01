четверг 1.12.2022 14:11:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:02, 1 декабря 2022 года

Орловцам предложили рассказать о новогодних традициях за призы

Стартовала акция "Волшебство новогодних традиций".


Праздничный конкурс запустила мэрия. Участники его должны поведать о новогодних  традициях, которые есть в их семьях. Победителей ждут подарки.

- Чтобы принять участие, необходимо в срок до 16 декабря 2022 года направить на адрес электронной почты [email protected] рассказ о новогодних обычаях, происходящих из года в год в кругу семьи, друзей, коллектива, или историю о передаваемой из поколения в поколение традиции, связанной с празднованием Нового года. И прикрепить тематическое фото в формате JPEG или PNG, указав ФИО, возраст, место учебы или вид деятельности участника акции, - рассказали об условиях конкурса в администрации Орла.

Затем рассказы орловцев появятся "Вконтакте", где стартует голосование за самую интересную традицию. Оно пройдет с 19 по 21 декабря, участников выберут по наибольшему количеству голосов. Подробнее об акции  - здесь. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.