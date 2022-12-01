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13:02, 1 декабря 2022 года Орловцам предложили рассказать о новогодних традициях за призы Стартовала акция "Волшебство новогодних традиций".









- Чтобы принять участие, необходимо в срок до 16 декабря 2022 года направить на адрес электронной почты



Затем рассказы орловцев появятся

Праздничный конкурс запустила мэрия. Участники его должны поведать о новогодних традициях, которые есть в их семьях. Победителей ждут подарки.- Чтобы принять участие, необходимо в срок до 16 декабря 2022 года направить на адрес электронной почты [email protected] рассказ о новогодних обычаях, происходящих из года в год в кругу семьи, друзей, коллектива, или историю о передаваемой из поколения в поколение традиции, связанной с празднованием Нового года. И прикрепить тематическое фото в формате JPEG или PNG, указав ФИО, возраст, место учебы или вид деятельности участника акции, - рассказали об условиях конкурса в администрации Орла.Затем рассказы орловцев появятся "Вконтакте", где стартует голосование за самую интересную традицию. Оно пройдет с 19 по 21 декабря, участников выберут по наибольшему количеству голосов. Подробнее об акции - здесь.









Ольга СУПОНЕВА





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