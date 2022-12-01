Орел примет у себя лучших кикбоксеров из разных регионов страны

Спортсмены примут участие в соревнованиях, посвященных памяти орловских легенд кикбоксинга.

Со 2 по 4 декабря в спортивном комплексе Училища олимпийского резерва в Орле пройдут Межрегиональные традиционные соревнования памяти Александра Арсеньева и Вячеслава Сысоева по кикбоксингу,

сообщает