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16:00, 1 декабря 2022 года В Орел сегодня поступит около 60 новых мусорных контейнеров Это - лишь первая часть из планируемых к покупке 1 675 баков.





Мэр города Орла Юрий Парахин в ходе встречи с руководителями органов ТОС Советского района сообщил, что 1 декабря областная столица получит порядка 60 новых мусорных баков. В рамках контракта планируется приобретение 1 675 контейнеров.



"Я напомню, что жители могут самостоятельно провести собрание, определить место сбора КГО и сообщить нам. Мы в свою очередь заасфальтируем выбранный участок и обустроим там контейнерную площадку. Но все-таки не нужно забывать, что это вопрос к самим жителям, к культуре поведения",- цитирует мэра пресс-служба городской администрации.





Артём Ежаков





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