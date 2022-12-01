четверг 1.12.2022 14:11:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:30, 1 декабря 2022 года

Орловским добровольцам собирают зимнюю одежду, тепловизоры и продукты

В работу уже включился Колпнянский район.


Добровольцы из третьего армейского корпуса, находящиеся в зоне специальной военной операции, сообщили, что у них все в порядке и попросили дополнительной помощи у орловцев. Об этом рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

Ребята попросили помощи с дополнительной экипировкой, обмундированием и тактикой: тепловизоры, ночники, одежду зимнюю, рации, дизельные генераторы, теплую обувь, инструменты, медикаменты, мини-газовые плиты, термоодеяла, сигареты, бензопилы, лопаты, продукты, носки, трусы, батарейки. Примерно то же самое, что мы отвозили недавно в Волноваху, - сообщил Лежнев.

Посылка уже формируется, она получится объемной. Желающие помочь могут внести свой вклад.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.