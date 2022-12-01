Орловским добровольцам собирают зимнюю одежду, тепловизоры и продукты

В работу уже включился Колпнянский район.

Сергей Лежнев. Добровольцы из третьего армейского корпуса, находящиеся в зоне специальной военной операции, сообщили, что у них все в порядке и попросили дополнительной помощи у орловцев. Об этом рассказал советник губернатора

– Ребята попросили помощи с дополнительной экипировкой, обмундированием и тактикой: тепловизоры, ночники, одежду зимнюю, рации, дизельные генераторы, теплую обувь, инструменты, медикаменты, мини-газовые плиты, термоодеяла, сигареты, бензопилы, лопаты, продукты, носки, трусы, батарейки. Примерно то же самое, что мы отвозили недавно в Волноваху, - сообщил Лежнев.

Посылка уже формируется, она получится объемной. Желающие помочь могут внести свой вклад.