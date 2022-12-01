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17:00, 1 декабря 2022 года В Орле заранее начали выполнять программу расселения аварийного жилья на 2023 год План текущего года практически выполнен.





В Орле уже приступили к выполнению программы расселения жильцов аварийных домов на 2023 год. Об этом в ходе встречи с руководителями органов территориального общественного самоуправления Советского района сообщил мэр Юрий Парахин, отдельно добавив, что выполнение аналогичной программы на текущий год почти закончено.



- В ситуации с аварийным домом есть два варианта: если вы проживали в муниципальном жилье, то вы получите новую муниципальную квартиру, а собственники жилья имеют право на получение денежной компенсации", – цитирует мэра Орла сайт городской администрации.



Градоначальник подчеркнул, что в течение последних лет финансирование расселения ветхого жилого фонда растет. В этом году оно составило 943 миллиона рублей и дополнительные 185 миллионов.



Фото из архива







Артём Ежаков





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