Жители Орла обратились к мэру с просьбой ремонта межквартальных проездов

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20:00, 1 декабря 2022 года
Жители Орла обратились к мэру с просьбой ремонта межквартальных проездовЮрий Парахин встретился с руководителями ТОС Советского района.
Глава города обсудил с активистами областной столицы несколько вопросов. Стороны подняли тему ремонта улиц и межквартальных проездов, в частности, переулка Болховского и улицы Костомаровской, а также проезда между домами в районе улицы Пожарной и 8 Марта.
– Что касается межквартального проезда, важно четко определить, к чему относится земля. Вполне возможно, она отнесена к дому и является дворовой территорией, в этом случае жители должны подать заявку на участие в программе благоустройства дворов. Дороги мы по возможности ремонтируем, "Спецавтобаза" ежедневно работает по ямочному ремонту, уже перешли на литой асфальт, - сообщил Юрий Парахин.
Сергей СИЛАЕВ