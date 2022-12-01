Жители Орла обратились к мэру с просьбой ремонта межквартальных проездов

Юрий Парахин встретился с руководителями ТОС Советского района.

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с активистами областной столицы несколько вопросов. Стороны подняли тему ремонта улиц и межквартальных проездов, в частности, переулка Болховского и улицы Костомаровской, а также проезда между домами в районе улицы Пожарной и 8 Марта.

– Что касается межквартального проезда, важно четко определить, к чему относится земля. Вполне возможно, она отнесена к дому и является дворовой территорией, в этом случае жители должны подать заявку на участие в программе благоустройства дворов. Дороги мы по возможности ремонтируем, "Спецавтобаза" ежедневно работает по ямочному ремонту, уже перешли на литой асфальт, - сообщил Юрий Парахин.