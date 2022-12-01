Главная » Новости



11:40, 1 декабря 2022 года Орловский драмтеатр ждет новый ремонт Обновление культурного учреждения станет возможным благодаря депутатам партии "Единая Россия".





В декабре в орловском академическом театре имени И. С. Тургенева состоится премьера новогодней сказки "Спящая красавица". Репетиции уже в самом разгаре, но от творческого процесса артистов отвлекают последствия ремонта.



Реконструкция, завершенная в 2016 году, не прошла проверку качества. В ближайшее время в театре вновь начнутся ремонтные работы. Это стало возможным благодаря депутатам партии "Единая Россия", которые внесли поправку при формировании областного бюджета на ближайшие годы.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2