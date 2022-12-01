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14:00, 1 декабря 2022 года Андрей Клычков принял участие в совещании по региональному развитию Заседание провел Министр строительства России Ирек Файзуллин.





Участники совещания обсуждали реализацию национальных и федеральных проектов 2022-2024 годов. Орловскую область, помимо губернатора, представляли заместитель главы региона Владимир Ивановский и руководители профильных департаментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава Минстроя Ирек Файзуллин подвел промежуточные итоги работы в различных областях страны, а губернаторы делились полезным опытом с коллегами. Помимо этого, стороны затронули рассмотрение заявок на финансирование по строительным проектам.





Сергей СИЛАЕВ





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