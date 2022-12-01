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15:00, 1 декабря 2022 года Орловский кукловод стал Заслуженным артистом России Высокое звание присвоено Владимиру Козлову.





Президент России Владимир Путин присвоил артисту (кукловоду) Орловского театра кукол Владимиру Козлову почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Звание присвоено за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Фото с сайта Орловского театра кукол





Артём Ежаков





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