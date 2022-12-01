Житель Орла отправится в колонию строгого режима за убийство знакомого табуретом

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14:30, 1 декабря 2022 года
Житель Орла отправится в колонию строгого режима за убийство знакомого табуретомПоводом стало то, что потерпевший надел чужую куртку без разрешения.
Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 46-летнего мужчины. Местного жителя обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
Конфликт произошел в ходе распития спиртного. Осужденному не понравилось, что его куртку надел знакомый, после чего последний скончался на месте после избиения..
– Причиной конфликта послужило то, что последний надел куртку подсудимого без его разрешения. Мужчина нанес потерпевшему удары руками, ногами, табуретом в область головы и туловища, от чего последний скончался. После этого тело потерпевшего было сокрыто на участке земли возле дома, - сообщила пресс-служба ведомства.
Суд назначил 46-летнему жителю Орла восемь с половиной лет колонии строгого режима.
Сергей СИЛАЕВ