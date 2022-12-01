Житель Орла отправится в колонию строгого режима за убийство знакомого табуретом

Поводом стало то, что потерпевший надел чужую куртку без разрешения.

СУ СК РФ по Орловской области. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 46-летнего мужчины. Местного жителя обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба

Конфликт произошел в ходе распития спиртного. Осужденному не понравилось, что его куртку надел знакомый, после чего последний скончался на месте после избиения..

– Причиной конфликта послужило то, что последний надел куртку подсудимого без его разрешения. Мужчина нанес потерпевшему удары руками, ногами, табуретом в область головы и туловища, от чего последний скончался. После этого тело потерпевшего было сокрыто на участке земли возле дома, - сообщила пресс-служба ведомства.

Суд назначил 46-летнему жителю Орла восемь с половиной лет колонии строгого режима.