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12:02, 1 декабря 2022 года 1 декабря - последний день, когда жители Орловской области могут оплатить налоги В случае неуплаты уже со 2 декабря начнут капать пени.





В ФНС России орловцам напомнили: сегодня еще можно успеть оплатить налоги. Регуправление службы рекомендует исполнить свою обязанность в ближайшее время. В противном случае образуется долг. И уже 2 декабря начнут капать пени за каждый день просрочки.



Заплатить можно в личном кабинете на сайте ФНС: через сервисы " Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", а также "Уплата налогов и пошлин".



Консультацию можно получить по бесплатному телефону контакт - центра ФНС России 8-800-222-22-22.











Ольга СУПОНЕВА





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