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15:30, 1 декабря 2022 года В Орловской области 30 ноября горели гараж, машина и дома В ЧП, к счастью, обошлось без пострадавших.





За минувшие сутки пожарные Орловской области несколько раз выезжали на борьбу с огнем. Тушить пришлось полыхающий гараж, автомобиль, ванную комнату в доме и еще один жилой дом.



Так в селе Становой Колодезь под Орлом возгорание случилось в гараже на два автомобиля. От огня пострадала не только сама постройка, но и находившийся в ней внедорожник "Нива". В Краснозоренском районе пожар случился в жилом доме, очагом возгорания стала ванная комната.



А ранним утром 1 декабря, примерно в половине пятого, огонь объял целый жилой дом в Ливенском районе. Он выгорел на площади в 60 квадратов, тушили постройку два расчета и добровольцы.



По сообщению пресс-службы регионального главка МЧС, в этих происшествиях обошлось без человеческих жертв, пострадало только имущества. Причины возгораний устанавливают специалисты.





Ольга СУПОНЕВА





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