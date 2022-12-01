В Орле построили миниатюрную дорогу

Ее протяженность – 260 метров.

Минстроя России . Строительство на улице Николая Сенина в Орле завершилось, объект скоро введут в эксплуатацию. Об этом сообщает телеграм-канал. Строительство на улице Николая Сенина в Орле завершилось, объект скоро введут в эксплуатацию.

– В рамках проекта выполнены работы по устройству проезжей части и дождевой канализации, установлены дорожные знаки и освещение, обустроены тротуары. На улице также обеспечено комфортное передвижение маломобильных групп населения, - сообщили в телеграм-канале Министерства.

В Минстрое отметили, что за 11 месяцев 2022 года по программе "Стимул" построили более 12 километров дорог в регионе.



Фото: Министрой России