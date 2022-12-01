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14:45, 1 декабря 2022 года В Болхове заработал Семейный МФЦ Это уже третий многофункциональный центр такого типа в Орловской области. Именно наш регион стал инициатором подобной практики в стране.





На базе комплексного центра соцобслуживания населения города Болхова открылся Семейный многофункциональный центр - уже третий в области. Именно наш регион стал инициатором подобной практики в стране.



В новом МФЦ основной задачей ставят полную помощь семьям - чтобы вопрос каждой обратившейся ячейки общества был решен в полном объеме. Здесь проводят консультации по выплатам, оказывают юридическую и психологическую помощь, а также организовывают круглые столы, тематические встречи и занятия с детьми.



Комплекс услуг центра будет расширяться. В планах департамента соцзащиты - открыть подобные учреждения в каждом районе и сделать эту работу единой.





Татьяна Тимохина





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