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16:30, 1 декабря 2022 года
Орловская область выполнила план по призыву на 95%До 15 декабря отправят на срочную службу 380 человек.
Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Ивановский на еженедельном совещании с главами муниципалитетов. С 1 ноября в регионе начали работу 27 призывных муниципальных комиссий и одна областная. На заседания уже прибыло более 2 600 человек.
Крайняя отправка солдатов на срочную службу запланирована на 15 декабря. План по призыву для Орловщины на ноябрь-декабрь – 380 человек, уже призвано 359 ребят.
Ивановский рассказал, что военные комиссариаты Хотынецкого, Знаменского, Малоархангельского, Глазуновского, Болховского районов перевыполнили план по призыву. Всего в России на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря отправится 120 тысяч человек.
Сергей СИЛАЕВ