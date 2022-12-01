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16:30, 1 декабря 2022 года Орловская область выполнила план по призыву на 95% До 15 декабря отправят на срочную службу 380 человек.





Владимир Ивановский на еженедельном совещании с главами муниципалитетов. С 1 ноября в регионе начали работу 27 призывных муниципальных комиссий и одна областная. На заседания уже прибыло более 2 600 человек. Об этом рассказал заместитель губернаторана еженедельном совещании с главами муниципалитетов. С 1 ноября в регионе начали работу 27 призывных муниципальных комиссий и одна областная. На заседания уже прибыло более 2 600 человек. Крайняя отправка солдатов на срочную службу запланирована на 15 декабря. План по призыву для Орловщины на ноябрь-декабрь – 380 человек, уже призвано 359 ребят. Ивановский рассказал, что военные комиссариаты Хотынецкого, Знаменского, Малоархангельского, Глазуновского, Болховского районов перевыполнили план по призыву. Всего в России на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря отправится 120 тысяч человек.





Сергей СИЛАЕВ





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