четверг 1.12.2022 18:05:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:30, 1 декабря 2022 года

Орловская область выполнила план по призыву на 95%

До 15 декабря отправят на срочную службу 380 человек.


Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Ивановский на еженедельном совещании с главами муниципалитетов. С 1 ноября в регионе начали работу 27 призывных муниципальных комиссий и одна областная. На заседания уже прибыло более 2 600 человек.

Крайняя отправка солдатов на срочную службу запланирована на 15 декабря. План по призыву для Орловщины на ноябрь-декабрь 380 человек, уже призвано 359 ребят.

Ивановский рассказал, что военные комиссариаты Хотынецкого, Знаменского, Малоархангельского, Глазуновского, Болховского районов перевыполнили план по призыву. Всего в России на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря отправится 120 тысяч человек.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.