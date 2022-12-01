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17:30, 1 декабря 2022 года 2 декабря в Орле запретят стоянку и движение машин по ряду улиц Ограничения связаны с церемонией возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного солдата.





В пятницу, 2 декабря, в Орле временно изменят схему движения автомобилей. Ограничения связаны с церемонией возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного солдата, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 00:00 до 11:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской, на ул. Московской на участке от Красного моста до ул. Степана Разина, на площади Мира на участке от ул. Московской до ул. Пушкина и на площади Мира на участке от ул. Пушкина до ул. Степана Разина; с 9:00 до 11:00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Московской на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, по ул. Пушкина на участке от Красного моста до пер. Новосильского, по площади Мира на участке от ул. Пушкина до ул. Степана Разина, по ул. Степана Разина на участке от ул. Советской до ул. Московской, по ул. Покровской на участке от ул. Советской до ул. Московской, по ул. Фомина на участке от ул. Пушкина до ул. Новосильской.





Артём Ежаков





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