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18:00, 1 декабря 2022 года Помощь мобилизованным и их семьям остается в приоритете орловского правительства Этой теме сегодня было посвящено совещание с главами муниципальных образований орловской области, прошедшее сегодня в региональном правительстве.





Наши бойцы на передовой чувствуют надежный тыл. Орловцы, бизнес и власть объединились с самого начала СВО. Меры поддержки сегодня стали одной из тем в областной администрации, где прошло совещание с главами муниципальных образований.



На карандаше в правительстве также находится вопрос поддержки семей мобилизованных. Адресную помощь и индивидуальный подход должны чувствовать все семьи.



Также на совещании традиционно обсудили реализацию нацпроектов. Уже освоено три четверти средств по ним – это около 7 миллиардов рублей. В Орле на ряде объектов подрядчики сейчас устраняют замечания - к примеру, на площади около КДЦ "Металлург".





Орловское Информбюро





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