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15:15, 1 декабря 2022 года Администрация Орла рассказала о ремонте детского сада №31 Ранее в соцсетях появился видеоролик, где рабочие трудятся на крыше.





администрации в октябре с подрядчиком заключили договор на ремонт кровли. Работы проводились только в те дни, когда не было осадков. Как пояснили в пресс-службе городскойв октябре с подрядчиком заключили договор на ремонт кровли. Работы проводились только в те дни, когда не было осадков. – При устройстве нижнего подкладочного слоя не было осадков. При устройстве верхнего слоя перед работами кровлю очищали от снега, посыпали ледяную корку солью, вытапливали и выпаривали нижний слой, что и запечатлено на видеоролике, - пояснили в пресс-службе. Работы хотели провести летом 2022 года, однако сразу деньги найти не удалось. 517 тысяч рублей в связи с дефицитом бюджета выделили только в октябре, после чего и начались работы.





Сергей СИЛАЕВ





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