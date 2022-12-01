Главная » Новости



18:35, 1 декабря 2022 года Семьи орловских добровольцев и контрактников получат "Коробки поддержки" Эта мера поддержки действует не только на семьи мобилизованных.





Орловский социальный кластер будет вручать "Коробки поддержки" не только семьям мобилизованных, но и семьям добровольцев и контрактников, – сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла". В набор входят долгохранимые продукты от орловских производителей - макароны, сгущенка, сахар, печенье. Всего в перечень входит более десяти наименований.



Мера поддержки распространяется на семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.



Фото из архива









Артём Ежаков





Новости СМИ2