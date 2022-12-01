1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом



С начала распространения заболевания, по оценкам ЮНЭЙДС, всего в мире заразились ВИЧ более 84 миллионов человек.





- Особенностью развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в области за 10 месяцев 2022 года остается сохранение высокого удельного веса полового пути передачи вируса и наркотического пути инфицирования ВИЧ, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.



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