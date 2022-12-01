1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

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14:19, 1 декабря 2022 года
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДомСдать бесплатно анализы можно в "Орловском центре СПИД"
Ежегодно в первый день зимы принято уделять внимание проблеме распространения ВИЧ-инфекции. В этом году темой этой важной датой стал девиз "Время для равенства!".
С начала распространения заболевания, по оценкам ЮНЭЙДС, всего в мире заразились ВИЧ более 84 миллионов человек.
- Особенностью развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в области за 10 месяцев 2022 года остается сохранение высокого удельного веса полового пути передачи вируса и наркотического пути инфицирования ВИЧ, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Сдать бесплатно анализ и узнать свой статус можно в "Орловском центре СПИД". Контактный телефон: 8 (4862) 59-42-78
Ольга СУПОНЕВА