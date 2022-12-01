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14:19, 1 декабря 2022 года

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Сдать бесплатно анализы можно в "Орловском центре СПИД"


Ежегодно в первый день зимы принято уделять внимание проблеме распространения ВИЧ-инфекции. В этом году темой этой важной датой стал девиз "Время для равенства!". 

С начала распространения заболевания, по оценкам ЮНЭЙДС, всего в мире заразились ВИЧ более 84 миллионов человек.

- Особенностью развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в области  за 10 месяцев 2022 года остается сохранение высокого удельного веса полового пути передачи вируса  и  наркотического пути инфицирования ВИЧ, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Сдать бесплатно анализ и узнать свой статус можно в "Орловском центре СПИД".  Контактный телефон: 8 (4862) 59-42-78




Ольга СУПОНЕВА
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