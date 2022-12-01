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19:30, 1 декабря 2022 года В Орловской области направят более 50 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства Профильный департамент уже перечислил средства.





1 декабря департамент сельского хозяйства получил 50,8 миллиона рублей. Деньги пойдут на поддержку собственного производства молока, зерновых культур и другие цели. – Денежные средства направлены на поддержку собственного производства молока, закладку и уход за многолетними насаждениями, увеличение производства масличных культур, возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, на производство и реализацию зерновых культур, - рассказали в департаменте финансов Орловской области.





Сергей СИЛАЕВ





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