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19:00, 1 декабря 2022 года Орловские храмы проверяют на пожарную безопасность Сотрудники Госпожнадзора встретились со священнослужителями и обсудили действия при возгорании. Теорию отработали на практике - продемонстрировали использование средств индивидуальной защиты, огнетушителей. Профилактика дает свои плоды - за последние пять лет в храмах Орла пожаров не было.











Юлия Опанасюк





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