Главная » Новости



14:27, 1 декабря 2022 года Андрей Клычков посещает с рабочим визитом в Свердовский район Глава региона уже побывал ферму и фельдшерско-акушерский пункт.





1 декабря губернатор Орловской области свой рабочий день проводит в глубинке. На этот раз он посетил Свердловский район.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", Андрей Клычков посетил Егорьевскую молочно-товарную ферму, познакомился с хозяйственной деятельностью фермеров.



Также глава области побывал в фельдшерско-акушерском пункте, открытом два года назад. "Мини-больница" для селян оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью и лекарствами.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2