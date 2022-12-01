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15:47, 1 декабря 2022 года Госдолг Орловской области снизился на два миллиарда рублей На 1 декабря 2022 он составляет 22,2 миллиарда.





Такую информацию сообщил департамент финансов Орловской области.



- П роизведена выплата последней третьей амортизационной части Государственных облигаций Орловской области, размещенных в 2017 году объемом 5 миллиардов рублей со ставкой купона 8,3 процента годовых. Выпуск ценных бумаг – облигаций Орловской области погашен в полном объеме, - пояснили в департаменте .



Таким образом на 1 декабря госдолг равен 22,2 млрд рублей. Коммерческих заимствований в его структуре нет.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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