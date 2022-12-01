В Свердловском районе открыли мемориальную доску Владиславу Панасову, погибшему в СВО

Бойцу было 23 года.

правительства региона. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Клычков, глава района Виктор Рожков и местные жители. Памятную доску открыли на здании Змиевской средней общеобразовательной школы, который окончил Владислав. Об этом сообщила пресс-службарегиона.

Владислав Панасов окончил школу и поступил в Орловский государственный университет на факультет "Техносферной безопасности", который успешно окончил в 2021 году.



– Парень не смог остаться в стороне от трагических событий, которые происходят на Донбассе. Он служил в 336 бригаде морской пехоты в городе Балтийске старшим помощником гранатометчика. За мужество, проявленное в боях за освобождение Донбасса, награжден медалями "За боевые отличия" и "За отвагу". Указом Президента РФ Владимира Путина 6 октября 2022 года Владислав Панасов награжден Орденом Мужества посмертно, - сообщили в пресс-службе.

Память бойца почтили минутой молчания, затем к мемориальной доске возложили цветы.