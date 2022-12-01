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16:16, 1 декабря 2022 года Орловский музыкальный колледж отметил 145-летие Юбилей одного из самых старейших учебных заведений страны отметили с размахом. Программу подготовили студенты, преподаватели и выпускники колледжа разных лет. Как это было - в сюжете Эвы Стасюлевич.











Эва Стасюлевич





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