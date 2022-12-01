Жители Орла получили более 100 разрешений на оружие за неделю

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21:00, 1 декабря 2022 года
Жители Орла получили более 100 разрешений на оружие за неделюС 21 по 29 ноября сотрудники Росгвардии рассмотрели около 250 заявлений от горожан.
За девять дней правоохранители приняли 177 заявлений от физических лиц и девять от юридических. За этот период сотрудники Росгвардии провели более 40 проверок владельцев по месту жительства и выявили 11 нарушений, изъяли десять единиц оружия, аннулировали пять лицензий и разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
– Сотрудники Росгвардии напоминают орловцам, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе управления.
Сергей СИЛАЕВ