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21:00, 1 декабря 2022 года Жители Орла получили более 100 разрешений на оружие за неделю С 21 по 29 ноября сотрудники Росгвардии рассмотрели около 250 заявлений от горожан.





За девять дней правоохранители приняли 177 заявлений от физических лиц и девять от юридических. За этот период сотрудники Росгвардии провели более 40 проверок владельцев по месту жительства и выявили 11 нарушений, изъяли десять единиц оружия, аннулировали пять лицензий и разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. – Сотрудники Росгвардии напоминают орловцам, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе управления.





Сергей СИЛАЕВ





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